La Bourse salue les résultats d’Eutelsat et SES

A cinq jours d’intervalle, les deux principaux opérateurs européens de télécommunications par satellite ont présenté leurs résultats financiers, semestriel ou annuel. Conformes aux prévisions, ils ont ravi les investisseurs.

C’est d’abord la société luxembourgeoise SES, qui a présenté le 27 juillet son bilan du premier semestre 2018. Si le chiffre d’affaires publié, qui ressort à 981,4 M€, accuse un repli de 0,5 % (à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2017, ou si le résultat net part du groupe passe de 227,7 M€ à 275,5 M€, le deuxième opérateur mondial a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice en cours et à moyen terme (2020), dans un marché contraint depuis quelques années. En particulier, les revenus vidéos devraient atteindre entre 1,32 Md€ et 1,335 Md€.

L’effet de ces annonces a été immédiat, l’action SES bondissant en séance à la Bourse de Paris, pour atteindre 17,46 € (+ 13,3 %).

Eutelsat augmente son dividende.

Le troisième opérateur mondial a pour sa part dévoilé le 1er août son bilan annuel 2017-2018, conforme à tous les objectifs financiers, pour la deuxième année consécutive. Ainsi, l’opérateur parisien affiche un chiffre d’affaires de 1,408 Md€ (soit un recul de 1,9 %) et une marge d’Ebitda de 76,9 % (en amélioration de 0,5 %), tout en annonçant que son plan d’économies Leap portait ses fruits plus tôt que prévu. L’année 2018 pourrait ainsi voir le retour à une croissance modérée et, surtout, le Conseil d’administration d’Eutelsat a proposé d’augmenter de 5 % le dividende proposé, à 1,27 €. Du coup, le titre s’est immédiatement adjugé plus de 6 % à la Bourse de Paris, pour se rapprocher des 19,50 €.