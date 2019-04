La Biélorussie présente son système de défense aérienne Buk-MB3K

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La Biélorussie dispose actuellement du système mobile 2K22M Tunguska-M. Celui-ci peut ainsi mettre en œuvre des missiles alors qu'il poursuit son déplacement. De conception soviétique, le développement de ce système a débuté dans les années 70. La Biélorussie met également en œuvre les systèmes antiaériens à courte portée 9K35 Strela-10, 9K33 Osa et 9K332, tous mobiles. Elle dispose également du 9K37 permettant de neutraliser des cibles à moyenne portée. Enfin pour la longue portée, la Biélorussie s'est dotée des systèmes S-200 et S-300.

Ce nouveau système de défense aérienne est le fruit du travail de l'entreprise biélorusse OKB TSP. Le Buk-MB3K permet ainsi de détecter la présence de menaces aériennes et de les détruire par la mise en œuvre de missiles sol-air. Ce système peut ainsi intercepter tous types de cibles aériennes, de l'avion de combat aux missiles, en passant par les drones. Le Buk-MB3K dispose d'une portée pouvant atteindre les 130 km pour la détection d'avions de combat et de cibles de taille similaire.

