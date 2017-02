La Biélorussie fait don de huit MiG-29 à la Serbie

La Serbie va récupérer huit chasseurs biréacteurs MiG-29 et deux systèmes de missiles BUK en provenance des stocks de l'armée de la République de Biélorussie. L'annonce a été faite par le ministre serbe de la Défense Zoran Dordevic lors d'une visite en Biélorussie fin janvier. Les livraisons doivent intervenir d'ici 2018. Ce don devra cependant s'accompagner de réparations et d'une modernisation des systèmes à la charge de la Serbie. "Nous allons également négocier l'achat de systèmes de missiles sol-air à longue portée S-300 avec la Biélorussie", a déclaré Dordevic au quotidien serbe Politika. Il s'agit des versions S-300P and S-300V qui figurent dans l'inventaire serbe.