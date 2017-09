La Belgique reprend la « Air Baltic Policing »

La composante Air de l'armée belge a repris, pour la septième fois depuis 2004, la défense de l’espace aérien des pays baltes. Quatre chasseurs F-16, mis en œuvre par une cinquantaine de personnes, dont 6 pilotes, viennent de se déployer sur la base aérienne d'Amari (Estonie) pour une durée de quatre mois. Ils ont officiellement pris la succession ce lundi de cinq EF-18A espagnols qui assuraient depuis début mai cette mission de police de l'air dans le cadre de l'Otan.

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, membres de l'Otan depuis mars 2004, ne disposent pas d'avions de combat en propre. Ce sont donc les aviations alliées qui se déploient pour des rotations de quatre mois sur deux bases d'Amari en Estonie et Siaulai en Lituanie, pour défendre cet espace aérien contre toute intrusion. La mission belge s’inscrit dans un contexte particulier. Dans le cadre d’un grand exercice russo-biélorusse (Zapad 2017), l’activité militaire devrait croitre significativement en mer Baltique et aux frontières de l’OTAN dans les prochaines semaines.