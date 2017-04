La Belgique recourt aux mini-drones Puma pour l'Irak

Selon des informations recueillies par l'agence de presse Belga, l'armée belge aurait loué plusieurs mini-drones RQ-20 Puma aux Etats-Unis afin de les déployer sur le théâtre irakien. Ils viennent compléter les moyens de l'armée belge, laquelle voit ses ressources en drones limitées.

Le RQ-20 Puma est un mini-drone d'1,4 mètre de long et de 2,8 mètres d'envergure. Il est équipé d'une caméra électro-optique et infrarouge et dispose de 3 heures d'autonomie. « Le Puma peut fournir des images en temps réel dans un rayon de 20 km grâce à sa boule optronique, de jour comme de nuit », rapporte Belga.

Le mini-drone Puma a été imaginé par l'entreprise américaine AeroVironment, qui produit également les mini-drones d'observation RQ-11 Raven. A travers un programme d'acquisition conjoint, le Benelux a passé commande de RQ-11 en décembre 2016, dont 8 pour la Belgique.

Le RQ-20 Puma a effectué deux vols démonstratifs lors de la journée porte ouverte de la base aérienne de Beauvechain (Belgique), le 12 avril dernier.