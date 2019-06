La Belgique met ses C-130H en vente

La Belgique cherche à revendre sa flotte de 9 C-130H, en prévision de l'arrivée de l'A400M. Le ministère de la Défense a ainsi émis un appel d’offres dont l'objet est la « vente de la flotte C-130, de pièces de rechange, d'outils et d'autres systèmes d'appui connexes en un lot unique ». Les candidats ont jusqu’au 28 juin pour s’inscrire, à travers un document disponible sur le site de la Défense belge et le dépôt d’une garantie bancaire. A ce moment, ils recevront une description plus précise de tous les appareils et éléments mis en vente. La Composante Air de la Défense belge doit remplacer ses C-130H (dont 2 ont déjà été retirés du service) par sept A400M, qui seront livrés entre 2020 et 2023. La dernière mission de grande ampleur des C-130 belges vient de s’achever avec le retour de l’appareil qui a effectué un an de mission au Mali pour le compte de l’ONU (MINUSMA). Cette mission, opérée par des rotations successives de 5 semaines, a impliqué 53 personnes sur place et 559 vols. Le rythme d’entrainements sera par contre poursuivi afin de maintenir l’opérationnalité de la flotte C-130 jusqu’à la prise de relai complète de son successeur, l’A-400M, dont les livraisons sont prévues de 2020 à 2023.