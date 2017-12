La Belgique investit dans un A330 MRTT ravitailleur

Quelques jours avant Noel, le Conseil des ministres belge a décidé de procéder à l’achat d’un Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) pour un montant de 258 millions d’euros. L’appareil financé par la Belgique fera partie de la flotte européenne constituée dans le cadre du programme MMF (Multinational Multi Role Tanker) mené par l’Agence européenne de Défense au profit de l’Union européenne et de l’OTAN. L’Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et le Luxembourg ont déjà passé commande de 7 Airbus, la Belgique prenant à sa charge le huitième.

Ces appareils seront acquis et opérés selon le principe européen de partage et de mutualisation. Ils seront basés à Eindhoven (Pays-Bas) et seront configurés pour des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et de fret, et d’évacuations sanitaires. C’est la première fois que la Composante Air de la Défense belge s’équipe de ce type d’appareil.