La Belgique commémore le 6 juin 1944

Ce jeudi 6 juin 2019, la Force aérienne belge commémore le début de la libération de l'Europe, il y a maintenant 75 ans, avec un survol unique des provinces et de Bruxelles. Ce survol consiste en un vol d’une formation de sept avions de combat F-16 formant une « formation de la victoire » (victory formation). Deux F-16 sont décorés de « bandes d'invasion » et d'une dérive colorée, faisant référence au Débarquement du 6 juin 1944. Afin de ne pas perturber le trafic aérien lors du passage au-dessus de Bruxelles, seuls les deux F-16 à « bandes d’invasion », accompagnés d'un Spitfire, effectuent le vol au-dessus du centre-ville et du parc du Cinquantenaire. Cet itinéraire sert pour cette formation de préparation au défilé aérien national du 21 juillet, qui fait également partie du thème du Jour J.

Au cours de l’opération Overlord et plus précisément le 6 juin 1944, la 349e escadrille et la 350e escadrille – qui sont toujours en activité à ce jour - ont effectué plusieurs missions au-dessus des plages de Normandie. Ce jour-là, la 349e remporta deux victoires aériennes (JU-88). En plus des deux F-16, un C-130 a également reçu des « bandes d'invasion » en l'honneur de la 525e, une unité de transport principalement composée de pilotes belges qui deviendra plus tard le 15ème Wing de transport aérien. Ces appareils porteront leurs marques lors de diverses activités aériennes au cours de la prochaine année tant en Belgique qu’à l’étranger. Le 9 juin, l’avion C-130 décoré participera au grand parachutage militaire à Sainte-Mère-Eglise en Normandie aux côtés du régiment d'opérations spéciales et d'une trentaine d'autres avions de transport alliés.