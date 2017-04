La 4ème édition de l'exercice RAMSTEIN ALLOY aura lieu en Lituanie

L'exercice RAMSTEIN ALLOY 4 aura lieu les 25 et 26 avril prochains dans l'espace aérien balte, plus précisément en Lituanie. L'entrainement réunira quelques alliés, notamment l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne et les Etats-Unis.

Washington contribuera à l'exercice avec un ravitailleur et Vilnius avec un avion de transport C-27. Les Pays-Bas et l'Allemagne, qui participent actuellement à la mission de police du ciel au-dessus des Etats baltes, mettront à disposition des avions de combat, notamment des F-16 pour le premier. La Norvège et la Pologne enverront eux aussi des avions de combat. L'OTAN, quant à elle, déploiera un AWACS.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'OTAN et consiste à développer les capacités de la police du ciel (ou Baltic Air Policing). Cette quatrième édition mettra à l'honneur l'interopérabilité des forces et les capacités d'alerte.

De nombreux exercices sont au programme, tels que le ravitaillement en vol, l'interception en vol, les opérations de recherche et de sauvetage (search and rescue) ou encore le déroutement. Les pilotes seront également mis en situation de COMLOSS, soit perte de communication.

Le RAMSTEIN ALLOY a lieu 3 fois par an dans le cadre de l'opération Baltic Air Policing. Il se déroule donc toujours dans un Etat balte. La fréquence de l'exercice cumulée aux rotations de la police du ciel permet aux alliés de s'entrainer régulièrement et avec des forces aériennes différentes.