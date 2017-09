L'USS Wasp, capable d'embarquer le F-35B, déployé au Japon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La nouveauté réside dans le fait que "l' USS Wasp " a été déclaré apte à l'emport du chasseur à décollage court et appontage vertical F-35B . Il pourra donc servir de base flottante aux F-35B du "Marine Fighter Attack Squadron 121" qui sont déployés au Japon depuis le début de l'année 2017.

