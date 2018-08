L'USAF se mobilise en Islande

Des F-15C/D appartenant à l'US Air Force ont été déployés en Islande.

Le 30 juillet, treize avions de combat F-15C/D de l'US Air Force et 280 pilotes, navigants et techniciens ont rejoint la base aérienne de Keflavik en Islande dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Les avions mèneront ainsi des opérations de surveillance et d'interception afin de protéger l'espace aérien islandais.

Sur les treize F-15C/D, quatre se consacreront aux missions de surveillance et d'interception, tandis que les neuf autres participeront à des exercices et des entraînements. Il s'agit du onzième déploiement de chasseurs américains dans cette région depuis 2008.