L'US Navy passe commande pour 24 avions de surveillance E-2D

Les Etats-Unis ont confié à Northrop Grumman un contrat visant à doter l'US Navy de 24 avions de détection et de commandement aéroporté E-2D Hawkeye.

Northrop Grumman a annoncé le 11 avril avoir remporté un contrat afin de fournir à l'US Navy des avions de surveillance E-2D Hawkeye. Les Etats-Unis ont ainsi décidé de se doter de 24 appareils supplémentaires afin de renforcer les moyens de surveillance de sa marine. Le contrat, qui représente 3,2 Md$, comprend également une option pour neuf aéronefs qui seraient destinés à des contrats FMS (foreign military sales). La livraison des E-2D Hawkeye, produits par Northrop Grumman, s'étalera jusqu'en 2026.

Ces appareils de détection et de commandement aéroporté permettront de renforcer les moyens de surveillance de l'US Navy et d'accompagner les avions de combat, missiles ou navires dans l'identification et la localisation de cibles. L'E-2D peut « également être employé lors de missions d'assistance humanitaire et d'intervention suite à une catastrophe naturelle », rapporte Northrop Grumman.

A l'heure actuelle, l'US Navy a d'ores et déjà réceptionné 37 avions de surveillance E-2D. Une partie des appareils en service devrait être modernisée, également dans le cadre de ce contrat. Ils seront notamment équipés d'une perche de ravitaillement, leur permettant d'étendre leur capacité de projection.