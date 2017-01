L'US Navy a reçu 50 P-8 Poséidon

La marine américaine a perçu le 5 janvier son 50ème avion de patrouille maritime P-8A Poseidon sur la base aéronavale (Naval Air Station) de Jacksonville, en Floride. La flotte de Poséidon remplace les vénérables P-3 Orion en améliorant les capacités de lutte anti-sous-marine et de surveillance. Au total, l'US Navy doit recevoir 117 Poseidon à l'horizon 2019.

« Le P-8A est particulier » précise le Capitaine Tony Rossi, officier de programme avions de patrouilles maritimes. « C'est la première fois qu'un aéronef de combat de l'US Navy est développé à partir d'une ligne de production commerciale. La cellule du Boeing 737 est très fiable et cela a considérablement réduit à la fois le temps et les coûts de production. »