L'US Army commande un lot de roquettes GMLRS

Les Etats-Unis ont déployé ce système en Afghanistan où il a été apprécié pour sa précision. En 2011, la DGA commande treize lanceurs modernisés. Le LRU a été brièvement déployé et employé dans le cadre de l'opération Barkhane. Un premier tir avait été annoncé en mars 2016.

Le lot commandé comprendra des roquettes GMLRS AW (Alternative Warhead), des GMLRS classiques et des roquettes d'exercice.

Ces roquettes seront destinées à l'US Army mais aussi à des clinets internationaux non cités. On sait que la France opère ces roquettes guidées sous l'appellation LRU (Lance Roquettes Unitaires).

