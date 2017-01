L'US Air Force teste ses missiles AGM-86B

L'armée de l'air américaine a procédé récemment à un triple tir de missiles AGM-86B. Ces trois missiles ont été tirés depuis un bombardier stratégique B-52H lors de trois vols d'essais différents. Ce missile de croisière est le seul de l'arsenal américain à pouvoir être doté d'une ogive nucléaire.

Les missiles non dotés d'une charge militaire ont été tirés sur un polygone d'essai situé dans l'Utah. Selon l'US Air Force ces tirs avaient pour but de démontrer la capacité du B-52H à emporter, programmer et tirer le missile AGM-86B. Chaque B-52H peut emporter jusqu'à 20 missiles de croisière. Les armes sont fixées à la fois sur des points d'emport extérieurs et dans la soute de l'appareil sur un barillet. Les B-2 peuvent aussi emporter ce type d'armement et le B-21, le futur bombardier stratégique de l'US Air Force sera doté de la même capacité.

L'AGM-86B est employé depuis plus de 35 ans et un programme baptisé Long Range Stand Off weapon est actuellement en cours afin de le remplacer à partir de 2030.