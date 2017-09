L'US Air Force choisit le pod Legion pour ses F-15C

L'US Air Force a choisi le Pod de détection et de poursuite infrarouge "Legion" pour équiper sa flotte de F-15C.

Lockheed Martin annonce que son système "Legion Pod" a été sélectionné par l'US Air Force. 130 systèmes seront produits et pourront être intégrés sur les F-15C. Le pod "Legion" est un système passif de détection équipé du capteur IRST21 conçu pour un usage air-air. Le système a déjà été embarqué à plusieurs reprises sur F-15C et F-16 pour des essais.

Le F-15C est la version monoplace du "Eagle", consacrée principalement à la défense aérienne. Les premiers F-15C ont été livrés à partir de 1979. L'US Air Force a réceptionné par la suite des F-15E biplaces dédiés principalement à l'attaque au sol.

Le système "Legion" devrait être formellement commandé en 2018 par Boeing, maitre d'oeuvre des travaux d'intégration sur F-15. Les premiers systèmes seront livrés dés l'an prochain.