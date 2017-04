L'US Air Force accroit la durée de vie de ses F-16

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Pendant 7 ans, l'industriel américain Lockheed Martin et l'armée américaine ont mené de nombreux tests et développements afin de permettre cette nouvelle durée de vie. Le résultat correspond aux objectifs du SLEP, c'est à dire étendre la durée de vie de 300 F-16 BlockC/D 40-52, rapporte Lockheed Martin. Selon lui, cette modernisation des Falcon s'accompagne d'une baisse des coûts d'emploi de l'appareil.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

INSTRUCTEUR VOL et SOL

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.