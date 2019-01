L'US Air Force accepte son premier ravitailleur KC-46A de Boeing

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le contrat de conception et de développement du programme KC-46 a été attribué à Boeing en février 2011. Le vol initial du KC-46A été alors prévu pour 2014. Ce vol est finalement intervenu en septembre 2015.

Le premier KC-46A de série a effectué son vol inaugural en décembre 2017. Le KC-46A Pegasus est dérivé de l'avion commercial Boeing 767. Il doit contribuer au renouvellement de la flotte de ravitailleurs américains composée de près de 400 KC-10 et KC-135.

Le 10 janvier 2019, Boeing a annoncé que l'US Air Force (USAF) a accepté son premier ravitailleur en vol KC-46A. Pour l'heure, 52 appareils ont été commandés et un total de 179 KC-46A devraient entrer en service dans l'USAF. Selon Boeing, neuf appareils subissent actuellement des essais d'acceptation.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Technicien(s) aéronautique(s) de maintenance, option cellule et moteur

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.