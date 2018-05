L'Union européenne prépare la deuxième génération Galileo

La Commission européenne vient de publier un avis de marché portant sur la fourniture de satellites de transition pour la constellation Galileo.

La Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (DG Grow) de la Commission européenne souhaite faire l’acquisition de 4 nouveaux satellites Galileo, dits de transition et dotés de « caractéristiques évoluées ».

Ces satellites doivent servir de base de référence à la deuxième génération de satellites de la constellation de positionnement européenne, qui doit entrer en service en 2025-2026 et assurer la continuité des services initiés en décembre 2016.

L’avis de marché, publié le 15 mai, précise que les offres ou les demandes de participation sont attendues avant le 20 juin prochain, et qu’elles pourront contenir « des options destinées à des satellites supplémentaires ».

Continuité.

A ce jour, 22 satellites Galileo (de validation puis opérationnels) ont été placés sur orbite, lancés à l'occasion de 9 missions réalisées depuis octobre 2011. Les 4 premiers avaient été construits par Airbus Defence and Space et les 18 suivants par OHB.

Seize autres satellites de première génération (toujours fournis par OHB) devront les rejoindre. Les lancements de la moitié d’entre eux sont d’ores et déjà commandés : Galileo 23 à 26 le 25 juillet prochain (à l'aide d'une Ariane 5 ES), Galileo 27 et 28 en 2020 (sur une Ariane 62), puis Galileo 29 et 30 en 2021 (idem).