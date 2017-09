L'OTAN mène un exercice face à la menace balistique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Si Formidable Shield 2017 s'inscrit dans un contexte tendu après la multiplication des essais balistiques menés par la Corée du Nord, l'idée d'instaurer une défense anti-missiles commune aux alliés remonte à 2010. « La défense anti-missiles de l'OTAN lie les capteurs et les moyens balistiques des alliés dans un système commun », explique l'Organisation.

Formidable Shield aura lieu pendant un mois et réunit la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis . Concernant le volet aérien, si le détail par pays n'a pas été communiqué, l'OTAN annonce que l'exercice implique des avions de patrouille maritime ainsi que des AWACS . Ils seront chargés d'effectuer la surveillance de l'espace aérien.

Cet exercice vise à renforcer la défense anti-balistiques dans un contexte de tensions internationales. Pour cela, il mobilise des bâtiments et des aéronefs alliés, qui s'entraîneront conjointement. 14 navires et 10 avions sont déployés à l'occasion. L'objectif est « d'encourager la coopération des alliés de l' OTAN face aux menaces représentées par les missiles », rapporte l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

