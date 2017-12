L'OTAN commande des munitions d'entraînement ELGTR

L'OTAN pourrait commander jusqu'à 3 000 munitions d'entraînement ELGTR permettant de simuler des bombes à guidage laser.

Lockheed Martin a annoncé, le 5 décembre 2017, la signature d'un contrat avec la NSPA (North Atlantic Treaty Organization (NATO) Support and Procurement Agency) pour la vente de munitions d'entraînement ELGTR (Enhanced Laser Guided Training Rounds). Le contrat a été passé au nom de pays membres de l'OTAN. Il sera effectif jusqu'en 2021 et pourrait comprendre la livraison de 3 000 ELGTR.

L'ELGTR permet de simuler des tirs de bombes guidées Paveaway II (GBU-10/12/16) dont elle reproduit les caractéristiques de vol et le système de guidage. La munition est bien moins volumineuse qu'une bombe réelle et elle n'est pas dotée d'un charge militaire. Un fumigène permet de bien marquer l'emplacement de le point d'impact. L'ELGTR est employée depuis 1992 et à été produite à plus de 160 000 exemplaires.