L'ONERA présente ses résultats financiers

La masse salariale, qui correspond à un effectif de 1 960 salariés (dont 1 477 cadres), répartis sur 8 sites, s’élève à 153 M€. 108 recrutements ont eu lieu en 2017, mais le nombre total de salariés accuse une légère baisse par rapport à 2016, tandis qu’un manque d’attractivité et un décrochage salarial se font sentir, et doivent faire l’objet d’actions spécifiques.

L’année 2017 s’est soldée pour l’Onera par un bénéfice net de 7,6 M€, pour un budget de 228 M€, dont 114,7 M€ de subvention de l'Etat. Les prises de commandes représentent un montant de 113 M€ (contre 130 M€ en 2016, qui constituait une année véritablement exceptionnelle), malgré l’arrêt des commandes de la DGAC. Les commandes provenant de clients étrangers atteignent 24,1 M€, au premier rang desquels figure la Corée du Sud (intégralement pour des études en soufflerie), puis la Belgique (via le programme Clean Sky), les Etats Unis (notamment pour les accéléromètres) et Singapour.

