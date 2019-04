L’Onera et la BEI signent un prêt de 47 M€ pour rénover le parc de souffleries

Comme annoncé par la ministre des armées Florence Parly lors son déplacement à Palaiseau le 10 janvier dernier (voir A&C 2624), la Banque Européenne d'investissement (BEI) va accorder à l'ONERA un prêt de 47 millions d’euros pour moderniser son parc de souffleries, le plus important en Europe.



Le Président de l'ONERA Bruno Sainjon et le Vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI) Ambroise Fayolle ont signé un accord de financement ce 16 avril sur le site de l’Onera à Modane Avrieux, à l'occasion d'une visite des grandes souffleries.



Ce prêt avait été annoncé par la ministre des armées Florence Parly lors son déplacement à l’Onera sur le site de Palaiseau le 10 janvier dernier. C'est un prêt historique, puisqu'il s'agit en effet du premier prêt de la BEI confié à un établissement de défense.

La BEI, dépendant de la commission européenne, ne finançait pas jusqu'à présent les programmes d'armement. Mais avec les récents développements d'initiatives européennes en termes de défense, la BEI a été autorisée à contribuer à des projets duaux dans le domaine de la recherche et du développement.

La BEI fournit ces fonds dans le cadre de InnovFin Science, une initiative conjointe du groupe BEI et de la Commission européenne spécifiquement conçue pour soutenir la recherche, développement, et innovation en Europe et soutenue par le programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020.

Ce financement, dans le cadre de l’Initiative européenne de Défense et de sécurité, est le premier que la BEI accorde en Europe à un organisme de défense. Il va permettre de consolider les infrastructures des souffleries et de moderniser les instruments de métrologie. Dans une lettre publiée le 13 février 2012, les industriels européens avaient qualifié de stratégiques (« core ») les 8 grandes souffleries de l’ONERA concernées par ce projet.

Ce prêt marque un engagement fort face à la concurrence internationale et une garantie : l’Onera est à la pointe de la recherche aéronautique européenne et mondiale et le restera.

« Il s’agit d’un engagement important de l’Etat, soutenu par la Banque Européenne d’investissement, qui permettra à l’ONERA et particulièrement à ses souffleries de rester à la pointe de l’innovation aéronautique mondiale », a commenté Bruno Sainjon, directeur général de l’Onera.