L'Italie reçoit son premier MH90

La marine italienne a reçu son premier hélicoptère de transport tactique MH-90. La cérémonie a eu lieu le 23 janvier en présence du chef d'état-major de la marine, l'amiral Valter Girardelli . Cette variante navale du NH-90 Caiman désignée MH-90 en Italie, affiche des caractéristiques particulières dont des trains d'atterrissage et des rotors optimisés pour l'utilisation à bord de navire ainsi que des équipements dédiés. L'aéronavale italienne a commandé dix MH-90 au total

