L’ISS en moins de quatre heures

La prochaine étape est évidemment d’adopter ce nouveau profil de vol pour les vaisseaux habités Soyouz, mais plusieurs autres vols du Progress seront encore nécessaires au préalable. Ainsi, les deux prochains équipages qui seront lancés d’ici la fin de l’année vers l’ISS (à bord des Soyouz MS 10 et 11, les 11 octobre et 20 décembre) utiliseront encore le mode de 4 orbites.

Les deux précédentes tentatives de rendez-vous express, le 12 octobre 2017 (avec le Progress MS 07 ) et le 11 février dernier (avec le Progress MS 08 ), s’étaient soldées par un arrêt du compte à rebours quelques secondes avant le décollage. Dans les deux cas, les techniciens russes avaient remplacé une unité de contrôle à l'intérieur du lanceur Soyouz, le lancement avait été reporté de deux jours et le rendez-vous avec l’ISS avait été réalisé en 34 orbites.

Un peu moins de 3h40 après avoir été lancé de Baïkonour , au Kazakhstan, le vaisseau de ravitaillement russe Progress MS 09 (ISS P70) s’est amarré automatiquement au module russe Pirs de la Station spatiale internationale , signant le rendez-vous le plus rapide depuis le début de l’exploitation de l’ ISS .

