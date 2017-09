L'Iran possèderait une bombe non-nucléaire de 10 tonnes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette annonce intervient dans un climat de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. En effet, de son côté, Donald Trump a imposé des sanctions à l'Iran suite à des tirs de missiles contre l'Etat Islamique. Il souhaiterait également revenir sur l'accord sur le nucléaire iranien, signé sous le mandat d'Obama. De son côté, l'Iran dit détenir des éléments prouvant l'implication américaine dans l'émergence du groupe terroriste Daech.

L'appellation de cette bombe fait référence à celle américaine, Mother of All Bombs, pesant 9,8 tonnes. Elle avait été larguée en Afghanistan en avril dernier, sur des tunnels détenus par l'Etat Islamique.

Lors d'une interview au média iranien Press TV, un responsable de l'armée a déclaré que Téhéran possédait une bombe non-nucléaire de 10 tonnes. Afin d'asseoir la puissance de ce système, l'Iran l'aurait appelée « father of all bombs ».

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.