L'IPSA lance le premier observatoire des métiers de l'aéro

La très dynamique école d'ingénieurs a confié à l'institut IPSOS le soin d'interroger 200 dirigeants d'entreprise de la filière aérospatiale pour mieux comprendre leurs attentes vis à vis des jeunes diplômés.

Passionnante cette étude que vient de dévoiler l'IPSA sur les attentes des chefs d'entreprise de la filière aérospatiale. Une enquête confiée à l'IPSOS et à laquelle ils ont été 200 à participer. Un joli panel. L'IPSA vient ainsi de créer le premier observatoire des métiers de l'air et de l'espace. Optimistes à 94 % sur l'avenir de la filière et à 74 % sur les perspectives de recrutement de leurs sociétés respectives, ces chefs d'entreprise "estiment que le profil des jeunes diplômés est en adéquation avec leurs attentes". Du coup, les attentes ne portent pas sur les connaissances mais sur l'esprit d'initiative et les capacités d'adaptation jugées prioritaires par 87 % des dirigeants interrogés.

D'autres capacités, telles que savoir s'intégrer dans une équipe ou savoir apprendre et progresser dans l'entreprise sont également mises en avant par respectivement 67 % et 53 % des interrogés. Pour ces chefs d'entreprise, les domaines qui nécessiteront le plus de recrutements dans les années à venir sont dans la R&D (44 %), la production (33%), les bureaux d'études (29 %) et la MRO (25 %). Car, les évolutions technologiques les plus créatrices d'emplois seront dans les drones (53 %), l'intelligence artificielle (42 %) et l'avion électrique (39 %).