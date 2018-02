L'industrie française salue les décisions contenues dans la LPM

L'industrie de défense française, à travers le CIDEF, a salué le contenu de la LPM et a annoncé qu'elle soutiendrai le projet.

Les décisions contenues dans la LPM, allant dans le sens d'un soutien à l'industrie française, d'un renouvellement des capacités opérationnelles des forces et d'une meilleure coopération européenne, ont été approuvées par l'industrie française. Le CIDEF (conseil des industries de défense françaises) a ainsi déclaré qu'il s'agissait de « bonnes nouvelles pour nos armées et que l'industrie répondra présente avec engagement et sens des responsabilités ».

Les industriels de Défense français ont notamment fait part de leur adhésion à quelques point précis de la LPM, tels que la hausse du « montant dédié aux programmes d'études amont », « le maintien et le lancement de programmes nationaux », le développement d'une « coopération européenne réaliste », la réforme et les moyens alloués au maintien en condition opérationnelle des équipements. Ils ont également rappelé l'importance des exportations en tant que soutien direct à l'industrie de défense française.

Eric Trappier, président du CIDEF, a estimé que cette nouvelle LPM marquait le début d'un « effort important de la nation pour ses armées. Toute la filière industrielle apporte son soutien à cet effort confirmant le caractère central d'une autonomie stratégique française et européenne ». Il a également souligné l'importance de la base industrielle et technologique de défense française, qui joue un rôle majeur dans le maintien de cette autonomie et qui est une source d'emplois importante.