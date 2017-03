L'Indonésie s'engage sur l'Airbus A400M

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Indonésie est un archipel composé de milliers d'îles et l'Airbus A400M se prête à des opérations de sécurité civile. Les pays engagés dans le programme sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Grande-Bretagne et la Turquie.

Le gouvernement indonésien a signé avec Airbus une lettre d'intention en vue de l'achat d'avions militaires Airbus A400M à l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République française, François Hollande. La lettre d'intention ne précise pas le nombre d'Airbus A400M qui seront achetés à terme par l'Indonésie. Une chose est sûre : les besoins de ce pays sont bien plus importants que ceux de la Malaisie qui a acheté ferme quatre exemplaires et dont le dernier a d'ailleurs été livré le 23 mars dernier.

