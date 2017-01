L’Indonésie commande cinq A400M

La presse locale s'en fait largement l'écho, le gouvernement indonésien aurait approuvé l'achat de cinq avions de transport militaire d'Airbus A400M Atlas. Le contrat est évalué à deux milliards de dollars, selon nos confrères indonésiens et la revue spécialisée Jane's (lire ici). Cet achat avait été évoqué en mai 2016 par le premier ministre indonésien (relire ici).

L’Indonésie devient donc le second client export de l’A400M, après la Malaisie, dont l’utilisation de l’appareil par son armée de l’air aura certainement pesé dans la décision indonésienne. L'armée de l'air locale connait déjà bien Airbus, opérant des flottes d'avions de transport légers militaires CN-235 et C-295. Une chaine de production a même été installée dans le pays, et qui pourrait être sollicitée dans ce nouveau contrat.