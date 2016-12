L'indienne Trujet se met à l'ATR 72-600

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Trujet a choisi un aménagement pour 70 passagers qui pourront profiter de la nouvelle cabine Armonia proposée par ATR. Le transporteur indien compte bâtir progressivement son parc d'ATR au fur et à mesure de la construction de son réseau dans le sud de l'Inde.

La jeune compagnie aérienne régionale indienne Trujet vient de réceptionner son premier ATR 72-600. L'appareil est pris en location auprès de Dubai Aerospace Enterprises (DAE) qui avait commandé 40 ATR 72-600 en février 2014. Trujet exploite déjà un parc de trois ATR 72-500 depuis le mois de juillet 2015 entre Hyderabad, Bangalore, Chennai, Goa et cinq autres villes indiennes.

