L'Inde veut des chasseurs embarqués

Un mois après avoir recalé son chasseur national le Tejas de toute application navale (voir Air & Cosmos N° 2527), la marine indienne vient d’émettre une demande d'information (Request For Information) pour 57 chasseurs embarqués Multi Role Carrier Borne Fighters (MRCBF).



L'avion doit être polyvalent, pouvoir opérer de jour comme de nuit, et être capable de mener des opérations de défense aérienne, d'attaque anti-surface, de ravitaillement, reconnaissance, guerre électronique.... Le tout bien sûr en étant mis en œuvre depuis un porte-avions.



Les livraisons devront intervenir trois ans suivant la conclusion du contrat et les 57 chasseurs livrés au cours des trois années suivantes, soit un calendrier de livraison tendu. Le contrat doit comporter un volet de transfert de technologies, voir une production sous licence.

L'Inde dispose actuellement d'un seul porte-avions opérationnel : l 'INS Vikramaditya, acquis auprès de la Russie et à bord duquel opèrent des MiG-29K. Le second bâtiment, l'INS Vikrant, de conception indienne, est en cours de construction. Aucun de ces deux navires ne disposent de catapultes.

Aujourd'hui, très peu d'avions répondant à ces exigences existent sur le marché. Il faut aller chez les russes voire les chinois. Le Rafale français ou le F-18 américain sont conçus pour être mis en œuvre depuis des bâtiments dotés de catapultes. Le Rafale aurait par contre, l'avantage de la mutualisation de la maintenance avec les appareils qui vont entrer en service dans l'armée de l'air indienne.