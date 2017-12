L'Inde réussi son tir de missile Akash

Le ministère indien de la Défense a annoncé, le 5 décembre, avoir réussi un tir de missile Akash. Ce missile sol-air est développé par l'industrie indienne.

Le missile Akash est un missile sol-air à courte portée. Il a été conçu afin de pouvoir suivre plusieurs cibles à la fois et son système de guidage a été développé localement en l'Inde. L'Akash peut ainsi être engagé contre quatre cibles à la fois.

Selon Xinhuanet, agence de presse chinoise, « ce missile de 70 kg a une portée de 27 km et peut transporter une ogive de 60 kg à la vitesse de Mach 2,5 ». L'Akash pourrait neutraliser aussi bien des aéronefs que des missiles de croisière et autre missiles air-sol. Ce missile est développé par l'organisation militaire pour la recherche et le développement (DRDO) ainsi que l'industriel Bharat Dynamics Limited.

« Les radars, la télémétrie et les systèmes électro-optiques situés le long des côtes ont suivi et surveillé tous les paramètres du missile », a indiqué le ministère indien de la Défense, se félicitant du tir.