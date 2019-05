L'Inde reçoit son premier hélicoptère Apache

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le premier lot d'hélicoptères d'attaque devrait rejoindre l'Inde d'ici juillet 2019, alors que des pilotes et techniciens indiens sont formés par l'armée américaine sur la base de Fort Rucker, dans l'Alabama.

Le 10 mai dernier, au sein de l'usine de production de Boeing située à Mesa, en Arizona, l'Inde a pris réception de son premier hélicoptère Apache. Cette première étape, qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat plus large comprenant 22 hélicoptères Apache signé en septembre 2015, représente une étape importante vers la modernisation de l'Indian Air Force, a rapporté le ministère de la défense indien.

