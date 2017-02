L'Inde intercepte un missile balistique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le développement d'une telle capacité vise bien sûr la Chine et le Pakistan voisin.

L'Inde déclare avoir mené avec succès un test dans lequel un missile évoluant dans l'exo-atmosphérique a intercepté un missile balistique. La déclaration a été faite par le ministère indien de la Défense. La cible avait été conçu pour imiter un missile balistique hostile lancé à partir d'un navire L'intercepteur a été lancé depuis l'île de Kalam. Il s'agit d'une étape importante dans la constitution d'une défense antimissile. "Le missile PDV (Prithvi Defense Vehicle) serait ainsi capable d'engager les cibles exo-atmosphérique à une altitude supérieure à 50 km au dessus de l'atmosphère terrestre. L'intercepteur PDV et le missile cible à deux niveaux ont été engagés avec succès" a commenté le DRDO (Defence Research Development Organisation).

