L’Inde détruit un de ses satellites sur orbite

L’opération, baptisée Mission Shakti (Puissance ou Force, en sanskrit), n’a duré que trois minutes. Le missile a été tiré depuis le centre d’essais intégré de la DRDO (Organisation pour la recherche et le développement de la Défense indienne), sur l’île du docteur Abdul Kalam, située à une dizaine de kilomètres de la côte orientale de l'Inde, dans le golfe du Bengale.

« Dans le parcours de chaque pays, il y a des moments qui suscitent la plus grande fierté et ont un impact historique sur les générations à venir. Un tel moment arrive aujourd'hui », déclare Narendra Modi sur son compte Twitter .

L’annonce a été faite le 27 mars au matin (heure de Paris) par le Premier ministre indien Narendra Modi lui-même, lors d’ une allocution télévisée non programmée d’une dizaine de minutes : l’Inde a procédé à un essai réussi de son premier missile anti-satellite (Asat), détruisant volontairement un satellite indien évoluant sur orbite basse. Jusqu’alors, seuls les Etats-Unis (depuis 1959), la Russie (depuis 1985) et la Chine (depuis 2007) disposaient d’une telle force de frappe.

