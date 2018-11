L'Histoire de l'Aviation, beau livre à offrir, préfacé par Gérard Feldzer.

L’Histoire de l’Aviation – préface de Gérard Feldzer.

Livre de Stephen Woolford et Carl Warner.

Ce livre, édité en 2009 et superbement illustré, présente un panorama historique de l’aviation. Les premiers pionniers comme les frères Wright, Alcock et Brown, Clément Ader ou Louis Blériot tissent la trame de cette aventure humaine exceptionnelle, aux côtés d’inventeurs plus proches de nous, comme les ingénieurs du Concorde.

L’Histoire de l’Aviation propose un panorama des évolutions civiles et militaires de ce mode de transport devenu omniprésent en moins d’un siècle.

Cet ouvrage est, de plus, enrichi de 20 fac-similé, présentant, entre autres, les plans du planeur de George Cayley (1849), la « une » du Matin annonçant le vol historique de Blériot au-dessus de la Manche, ou le rapport de mission d’Apollo 11.

