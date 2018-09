L'hélicoptère turc T625 vole pour la première fois

Turkish Aerospace Industries a fait voler pour la première fois son hélicoptère multirole T625 le 6 septembre 2018 en le faisant décoller depuis le site d'assemblage final situé à Ankara, en Turquie.

Ce premier prototype d'une nouvelle génération, d'une masse de six tonnes, a été entièrement conçu et développé par Turkish Aerospace. Le vol a duré 20 minutes, au cours desquelles le comportement général de la machine, ses rotors et sa BTP se sont comportés comme prévu.

Le T625 est une machine bimoteur, offrant 12 sièges et deux places navigant, il se destine essentiellement aux marchés militaires, paramilitaires et civils. Son développement a été annoncé en 2011 et commença début 2013, avec l'objectif de remplacer à terme les vieillissants Bell UH-1 actuellement en service au sein de l'armée turque au nombre de 86 machines.

L'appareil sera certifié par la SHGM (l'autorité de l'aviation civile turque) puis par l'Aesa à l'horizon 2020, avec une production prévue pour débuter en 2021. Le T625 est motorisé par une paire de turbomoteurs LHTEC CTS800, qui laisseront dans le futur place à des TS1400 developpés par Tusas Engine Industries (TEI).

La suite avionique a été développée de son côté par Aselsan, société anonyme turque qui produit des systèmes de communication et de défense électronique pour le compte de l'armée turque.