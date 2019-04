L'hélicoptère russe VRT 500 présenté à Milan en maquette

Le VRT 500 a été présenté cette semaine à Fuorisalone, qui fait partie de la semaine du design de Milan qui se tient du 8 au 14 avril à Milan, en Italie. La maquette de l'appareil est présenté sur le stand d'ItalDesign, une des sociétés ayant développé le VRT500.

Actuellement, Russian Helicopters se consacrent à la documentation de construction de la machine, étape qui devrait être terminé à la fin 2021, avec le démarrage de la production du VRT 500 à l'usine d'Ulan-Ude.

L'appareil présente la particularité d'être équipé d'un rotor coaxial, technique héritée de Kamov. Le VRT 500 dont la masse maximale au décollage est de 1,6 t et qui permettra de transporter cinq personnes. La configuration coaxiale retient deux rotors contrarotatifs équipés de trois pales chacun, un empennage avec deux stabilisateurs et des patins d'atterrissage.

Elle a été sélectionnée en vertu de sa compacité, de son rendement supérieur en vol stationnaire et d'une sécurité plus élevée, comparée à celle d'un hélicoptère équipé d'un rotor de queue classique.



Le constructeur considère que les principaux avantages du VRT 500 par rapport à ses rivaux sont son prix (équivalant à celui du Bell 505 et inférieur à celui de l'Airbus Helicopters EC120 ou H125), ses coûts opérationnels bas et sa grande cabine. Cette dernière devrait représenter un volume de 5,3 m3 , soit environ 25 % de volume supplémentaire par rapport aux Bell 505 et autres EC120. L'appareil devrait atteindre une vitesse de 250 km/h, avec une autonomie de 860 km et une masse utile de 730 kg.

