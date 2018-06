L'Estaca intègre le réseau Pegasus

L'Estaca est désormais membre du réseau européen Pegasus qui regroupe désormais 27 établissements d'enseignement supérieur dans l'ingénierie aérospatiale. L'Estaca est la cinquième école française du réseau au terme d'une sélection qui s'appuie sur des critères d'éligibilité comme la réputation et la reconnaissance de la qualité de l'éducation et la recherche, l'insertion des diplômés dans l'industrie au cours des trois dernières années. Avec une école membre de Pegasus, les élèves de l'Estaca pourront se voir délivrer un label, supplément à chacun des diplômes nationaux, s'ils répondent à certains critères de connaissances en langues étrangères et effectuent un séjour de cinq mois au minimum à l'étranger, en entreprise ou en laboratoire dans le domaine aérospatial.

"Selon notre dernière enquête insertion, plus de 53 % de nos diplômés s'insèrent dans le secteur aéronautique et 92 % d'entre eux trouvent leur emploi avant même l'obtention de leur diplôme", souligne Seyni M'Baye, directeur de l'innovation et des partenariats de l'Estaca. Sur le volet projets innovants, les étudiants de l'école développent, par exemple, en collaboration avec d'autres écoles du groupe ISAE un planeur biplace à propulsion électrique et baptisé Euroglider.