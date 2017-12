L'ESSP signe un contrat avec la Corée du Sud

L'ESSP va accompagner l'Agence spatiale de la Corée du Sud dans la mise en place du futur opérateur du système de navigation KASS, semblable au système européen EGNOS.

L'Agence spatiale de la Corée du Sud ou KARI (Korea Aerospace Research Institute) a confié à l'ESSP la mise en place du futur opérateur du système de navigation par satellite coréen KASS, semblable au système européen EGNOS. Société par actions simplifiée, l'ESSP a pour actionnaires sept aviations civiles européennes dont la française DSNA. Employant 120 personnes réparties entre Toulouse et Madrid, présidée par Thierry Racaud, l'ESSP a pour activité principale l'exploitation du service EGNOS, propriété de l'Union européenne et géré par l'Agence européenne du GNSS, basée à Prague.

Ce premier contrat entre l'ESSP et le KARI couvre des activités de support à la création du fournisseur du service de navigation KASS, telles que les opérations et la maintenance du système, les processus de certification et la définition des services à fournir aux utilisateurs de l'aviation. Un contrat qui fait suite à celui signé entre le KARI et Thales Alenia Space pour le développement de l'infrastructure du KASS. Ce dernier fournira dans un premier temps des services dans des applications aéronautiques (différentes phases de vol et en particulier pour les approches de précision et les atterrissages) avant de les étendre au transport maritime, au transport routier et au ferroviaire.