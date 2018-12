L'Espagne veut rejoindre le programme SCAF

Le ministère de la Défense espagnol a annoncé vouloir rejoindre le programme franco-allemand visant au développement du système de combat aérien du futur (SCAF).

Le 3 décembre, le ministère de la Défense espagnol a annoncé avoir fait part à la France et à l'Allemagne de son souhait de rejoindre le programme SCAF. La ministre espagnole, Marguarita Robles, a ainsi fait parvenir à ses homologues une demande écrite. « Madame Robles a demandé une officialisation de l'intégration de l'Espagne au programme, à travers la signature d'une LoI (Lettre d'intention) ou d'un MoU (Mémorandum d'accord) tripartites », rapporte le Ministère de la défense espagnol. La participation de l'Espagne au programme SCAF est estimée à 25 M€ par Madrid. « Au cours des prochaines années, avant 2025, l'Ejercito del Aire devra remplacer vingt chasseurs F-18 situés sur la base de Gando (aux Canaries) ; et d'ici 2030, les 65 restants », a précisé le ministère de la Défense.

A l'heure actuelle deux projets européens ont émergé dans le but de développer un avion de combat de cinquième génération. A côté du projet franco-allemand, il existe le programme britannique Tempest, auquel les Pays-Bas et l'Italie se sont joints. « Le ministère de la Défense est convaincu que les deux programmes seront finalement fusionnés, compte tenu de l'énorme investissement qu'ils nécessitent », a déclaré l'Espagne. Le rapprochement des deux projets serait également souhaité par Airbus et Dassault. En marge de la quatrième conférence aéronautique de l'Union Européenne, Tom Enders et Eric Trappier auraient appelé de leurs vœux les Etats européens à s'investir autour d'un projet d'avion de combat unique.