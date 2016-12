L'Espagne réceptionne son premier Tigre HAD Block 2

L'OCCAR a annoncé la réception par l'Espagne de son premier hélicoptère d'attaque Tigre HAD au standard Block 2. L'appareil produit par l'usine Airbus Helicopters d'Alabacete a été livré le 13 décembre 2016.

Ce standard comprend un nouveau logiciel qui, selon l'OCCAR, améliore l'interface homme machine. Le Tigre HAD Block 2 espagnol peut mettre en oeuvre son armement lorsqu'il est équipé de réservoirs pendulaires. Une liaison de données haute fréquence a été intégrée. L'appareil peut opérer depuis une plateforme navale. L'enveloppe de tir du missile Spike a été élargie. Enfin la propulsion a été doté d'un nouveau système de contrôle ECMU-B.

Ce premier Tigre HAD B2 servira au sein du premier bataillon d'hélicoptères de combat (BHELA I) de l'armée de Terre espagnole. Une unité qui est déjà dotée de six Tigre HAP/E et quatre HAD/E Block 1.

L'armée de Terre française est également équipée du Tigre HAD ; le premier appareil au standard Block 2 avait été livré en décembre 2014 par Airbus Helicopters. Le contrat de développement du Tigre HAD Mark II (qui sera équipé de roquettes guidées et d'un nouveau recepteur GPS) a été formellement signé le 15 décembre 2016 entre l'OCCAR, Airbus Helicopters et TDA (Fournisseur des roquettes). 24 Tigre HAD français doivent être modernisés au standard Mark II entre 2020 et 2023.