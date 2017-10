L'Espagne perd un F-18 dans un crash

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Série noire pour l'Espagne ? En effet, il s'agit du second accident mortel en moins d'une semaine impliquant un avion de combat. La semaine dernière, un Eurofighter s'est écrasé à son retour de la fête nationale.

Le F-18, qui appartenait à la Ala 12, s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Torrejon. Le ministère espagnol de la Défense a annoncé que le pilote n'avait pas survécu au crash. Il a ajouté qu'une enquête avait été ouverte afin de déterminer les causes de l'incident.

Mardi 17 octobre, vers 11 heures, un avion de combat F-18 espagnol s'est crashé près de Madrid. Il s'agit du second accident en moins d'une semaine.

