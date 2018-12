L'Espagne investit pour moderniser ses avions de combat Eurofighter Typhoon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'Espagne est partie prenante du programme Eurofighter aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. L'ejercito del aire dispose actuellement de 69 appareils sur les 73 commandés. Les quatre aéronefs restants devraient lui être remis au cours de l'année 2019. La flotte devrait ensuite rester en service jusqu'en 2045.

Grâce à ces 7 Md€, l'Espagne va pouvoir s'équiper de cinq frégates F-110, de 34 blindés VCR 8x8 et entamer la modernisation de sa flotte d'avions de combat Eurofighter Typhoon. Les dépenses autorisées pour l'Eurofighter sont donc revues à la hausse. 906 M€ devraient ainsi être alloués à la modernisation des appareils jusqu'en 2023. Grâce à cette décision, « la Défense pourra moderniser et adapter ces appareils en les équipant de nouvelles technologies », a déclaré le ministère de la défense espagnol.

Le gouvernement espagnol a débloqué une enveloppe de plus de 7 Md€ afin de mener trois programmes de modernisation.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.