L'Espagne déploie le "Juan Carlos I" au Moyen-Orient et en Asie

Le porte-aéronefs espagnol a appareillé le 1er mai. Il sera déployé dans le Golfe arabo persique et dans l'Océan Indien.

A l'image de la France ou de l'Italie, l'Espagne dispose de capacités de projection et elle a décidé de le montrer. Un groupe naval composé du bâtiment de projection LHD "Juan Carlos I" et de la frégate "Blas de Lezo" a appareillé le 1er mai de Rota. Il va réalisé une mission qui le conduira notamment à Alexandrie, dans le golfe Arabo Persique et à Bombay.

A son bord le "Juan Carlos I" embarque de nombreux aéronefs. Son groupe aérien embarqué est composé de quatre chasseurs à décollage court et appontage vertical AV8B Harrier et de deux hélicoptères SH3D. Des appareils de l'armée de terre ont aussi été embarqués. Trois hélicoptères Chinook et deux Cougar de la FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) vont être transportés jusqu'à la base de Camp Taji en Irak où ils seront déployés dans le cadre de l'opération “Inherent Resolve”. Comme les bâtiments français déployés dans ces zones du globe, les navires espagnoles participeront également à des échanges diplomatiques et feront du soutien à l'export au profit de l'industrie de défense espagnole.

Le "Juan Carlos I" embarque 600 militaires pour cette mission et transportera également deux chalands de débarquement.