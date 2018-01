L'équipage de la mission Horizons modifié

Le 18 janvier, la Nasa a annoncé le remplacement de son représentant lors de l'Expedition 56/57 à bord de l'ISS, dont le lancement reste prévu début juin.

Sélectionnée par la Nasa en 2009, Jeanette Epps, ingénieur aérospatial de 47 ans, devait devenir la première Afro-Américaine à séjourner à bord de la Station spatiale internationale à partir du printemps prochain, pour un séjour de 6 mois en compagnie du Russe Sergueï Prokofiev et de l'Allemand Alexander Gerst.

Pour des raisons visiblement personnelles, à propos desquelles l'agence américaine n'a pas souhaité faire de commentaire, elle vient d'interrompre sa préparation. De retour au centre spatial Johnson (JSC) de la Nasa à Houston (Texas), elle pourra certainement profiter à l'avenir d'une nouvelle affectation.

Remplaçante d'origine cubaine.

C'est sa camarade de promotion Serena Aunon-Chancellor, chirurgienne aéronautique et ingénieur de 41 ans, qui prendra sa place à bord du vaisseau Soyouz MS 09 début juin. Elle était la doublure de Jeanette Epps et a d'ores et déjà débuté les séances de simulation de vol aux côtés de ses nouveaux équipiers.

Welcome to the Crew! Sergey and I are looking forward to floating with you! (Bienvenue au sein de l'équipage ! Sergueï et moi sommes impatients de flotter avec toi), a twitté ce matin l'astronaute allemand, futur commandant de bord de l'ISS.

Fille de Cubain émigré aux Etats-Unis en 1960, Serena Aunon-Chancellor sera pour sa part la seconde astronaute d'origine hispanique, après l'Américaine d'origine mexicaine Ellen Ochoa en 1993 (mission Discovery/STS-56), aujourd'hui directrice du JSC.