L'Equateur réceptionne un M28

L'Equateur a réceptionné un M28 produit par PZL Mielec.

PZL Mielec a annoncé le 5 septembre avoir remis à l'Equateur un appareil M28, commandé il y a quelques mois, en avril dernier. L'appareil s'est envolé de la Pologne et a traversé l'Atlantique afin de rejoindre l'armée équatorienne.

Le M28, doté de capacités lui permettant de décoller et d'atterrir sur de courtes pistes, a ainsi été produit en Pologne, au sein des unités de PZL Mielec, entité appartenant à Lockheed Martin. Le bimoteur permettra ainsi à l'armée équatorienne de conduire une gamme importante de missions tout en s'adaptant aux terrains parfois sommaires pouvant être rencontrés. Il peut également être opéré dans des conditions climatiques complexes, allant de +50 degrés à -50 degrés. L'appareil multirole permettra ainsi de réaliser des missions de transport de troupes (jusqu'à 19 passagers) et de fret (jusqu'à 2 300kilos). Il pourra conduire des patrouilles en environnement maritime et des opérations de surveillance des frontières. Il participera enfin à l'entraînement des parachutistes, lesquels peuvent être largués depuis la porte arrière de l'avion.

Afin de familiariser les forces équatoriennes avec le M28, PZL Mielec s'est chargé de la formation des pilotes et des techniciens. Avec cette livraison à l'Equateur, le M28 est désormais opéré dans 10 pays, dont les Etats-Unis, la Jordanie, la Colombie, l'Allemagne ou encore le Vietnam.