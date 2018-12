L'entreprise russe Ruselectronics développe un drone pour l'inspection de lignes électriques

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'utilisation des drones pour l'inspection de lignes électriques est désormais plutôt courante. En France, les fournisseurs d'électricité sont nombreux à avoir recours à cette technologie. En Belgique, l'entreprise Infrabel s'intéresse également à ces aéronefs. Cette application innovante ne se cantonne cependant pas à l'Europe et la Russie compte bien également tirer son épingle du jeu en développant une solution autonome, particulièrement adapté aux infrastructures électriques.

