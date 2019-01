L'Engie Lab planche sur les drones

Le laboratoire CRIGEN d'Engie mise sur les nouvelles technologies et entend mettre drones et robots au service de l'énergie.

Le laboratoire d'Engie dédié à l'innovation, appelé Lab CRIGEN, dispose d'une équipe impliquée dans le développement de drones et robots répondant aux besoins des unités du groupe. Ce bureau « mène des projets opérationnels en R&D et met au point des pilotes pour les unités opérationnelles, les entités d'Engie ou des clients extérieurs visant à maitriser les technologies du futur, à les porter à maturité et à préparer la transition énergétique », rapporte Engie.

